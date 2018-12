Södertälje och Nykvarn bäst i länet på pappersinsamling

Varje år redovisar FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, hur mycket glas, papper, metall och tidningar som har samlats in i Sverige. Nationellt har cirka 13 kilo pappersförpackningar per person samlats in, men det toppar både Nykvarnsborna och Södertäljeborna. Här har man samlat in cirka 18 kilo papper under 2017, vilket är bäst i Stockholms län.

Sundbyberg är sämst på pappersinsamling i länet med bara cirka 8 kilo papperförpackningar per person. Även Stockholms kommun får låga resultat, där ligger siffran på 9 kilo per person.