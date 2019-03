72 kilo sprängämnen lämnades till polisen i Sörmland

Totalt lämnade sörmlänningarna in 72 kilo sprängämnen, elva kilo tändmedel och åtta kilo ammunition. Dessutom tog polisen emot pyroteknik, finkalibrig ammunition och krut. Sammanlagt handlar det om 97 kilo explosiva varor som lämnats in vid lika många tillfällen.

Stora mängder i Sörmland

Mängden explosiva varor som lämnades in i Sörmland var större än den som lämnades in i de andra länen i Polisregion Öst tillsammans. I Jönköping och Östergötland lämnades det in 37 respektive 36 kilo.

Enligt Fredrik Moberg, en av poliserna som arbetat med amnestin i Sörmland, beror resultatet bland annat på att en stor mängd lämnades in vid ett och samma tillfälle.

– Det var någon som ringde och hade ett större parti i ett garage. Det var 50 kilo på ett bräde, säger Fredrik Moberg.

Inte från kriminella gäng

De allra flesta som har lämnat in varor är inte brottslingar. Bara en liten andel av varorna har kunnat kopplas till kriminalitet.

– Det har varit mycket dödsbon. Till exempel kan det handla om att ens pappa varit sprängare och att grejerna har blivit kvar. Före 1985 fick man också köpa mindre mängder sprängämnen för att spränga bort stubbar och liknande på sin gård. En del sånt har blivit liggande, säger han.

Skulle du säga att amnestin blev lyckad?

– Huvudsyftet var egentligen att få bort explosiva ämnen från kriminella kretsar, och så blev det inte riktigt. Det hade vi på känn, för så var det under vapenamnestin också. Men när det gäller att göra Sverige säkrare så var amnestin lyckad. Det är bra att det inte ligger bortglömda sprängämnen på någon vind eller att något barn hittar farliga saker, säger Fredrik Moberg.