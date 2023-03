Nybyggda lägenheter till nästan alla ukrainare i Strängnäs

I somras hörde ett privat hyresbolag av sig till Strängnäs kommun för att erbjuda flera lägenheter till uthyrning, något som kommunen nappade på. Sedan i somras gäller nämligen att varje kommun måste ordna ett boende till de familjer som anvisats till kommunen.

– Två familjer har flyttat till Mariefred och en till Åker där vi har kommunala hyresrätter, resterande 15 familjer flyttar till nybyggda lägenheter i Strängnäs, säger Kawa Bahrami, socialsekreterare i Strängnäs kommun.

Möblerade lägenheter

I de nybyggda husen hyr kommunen 1.5-rummare, tvåor och en trea.

Kommunerna kompenserades av Migrationsverket med 10 000 kronor per ordnat boende som en engångskostnad för att möblera alla lägenheter. Därefter får alla kommuner en dygnsersättning på 300 kronor per vuxen och 150 kronor per barn och dag. Pengar som går till kommunen som står för bland annat hyran och elförbrukningen. Enligt Strängnäs täcker Migrationsverket samtliga kostnader vilket gör att de ordnade bostäder för ukrainare inte kostar kommunen något.

I Strängnäs har 15 familjer fått ett boende och de resterande tre flyttar in i maj när de större lägenheterna står klara.

– Det uppskattas jättemycket av alla, säger Kawa Bahrami.

Följ med in i Oksanas nya lägenhet i videoklippet ovanför