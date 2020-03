Rekordmånga vill lämna blod

– Det har ju uppmanats i hela samhället att man inte ska besöka sjukhus i onödan och då har det misstolkats och många av våra blodgivare har inte dykt upp, säger Sofia Larsson, driftchef på blodcentralen i Eskilstuna.

Hälften av blodgivarna dök inte upp

Normalt tappas 80 påsar blod varje vecka på Nyköpings lasarett. Förra veckan kom man upp i bara 38 påsar, alltså ett tapp på över 50 procent.

På Kullbergska sjukhuset var det en minskning på 40 procent. Normalt tappas 50 påsar blod och förra veckan kom man upp i 29 påsar.

På Mälarsjukhuset i Eskilstuna får man normalt 120 påsar i veckan. Förra veckan dök 30 procent av blodgivarna inte upp och man landade på totalt 88 påsar.

”Blodgivare behöver fortfarande komma”

För att locka tillbaka friska blodgivare skickade man ut mejl och sms om att komma och lämna blod om man känner sig frisk.

– Är man frisk och blodgivare så behöver man fortfarande komma. Trots att operationer ställs in så utförs fortfarande akuta operationer, cancerpatienter behöver blod och det föds barn. Åtgången minskar på blod men den behövs fortfarande, säger Sofia Larsson.

Nya blodgivare får vänta

Informationskampanjen har hjälpt och man märker att många blodgivare har börjat återvända. Samtidigt har många anmält sitt intresse att bli ny blodgivare.

– Vi vill gärna ha in friska blodgivare men just nu mäktar vi inte med att få in nya anmälningar. Man får gärna anmäla sig men man får räkna med att få vänta på att få komma till oss och lämna prover längre än vanligt, säger Sofia Larsson.