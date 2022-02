Rekordmånga ansökningar till hemvärnet i Sörmland: ”Överrumplade”

Vanligtvis får hemvärnet i Sörmland in en handfull intresseanmälningar i veckan. Under skogsbränderna 2014 och 2018 samt under annekteringen av Krim ökade intresset något, men aldrig tidigare har så många ansökt om att gå med som under det senaste dygnet.

Hittills har Södermanlandsbataljonen fått in 54 ansökningar – och fler väntas.

– Vi är inte överraskade att det sker men vi är kanske överrumplade över den stora mängden ansökningar på en dag, säger Anders Magnusson, ställföreträdande bataljonschef i Sörmland.

”Alla kommer inte bli soldater”

Just nu jobbar Sörmlandsgruppen, administrativt ansvariga inom Södermanlandsbataljonen, med att ringa upp alla som visar intresse. Enligt gruppen saknar många av de sökande en militär bakgrund och det kan ta upp till ett år att få alla nödvändiga utbildningar. Många av de som ansöker kommer att falla bort

– Alla kommer inte bli hemvärnssoldater. Exempelvis har man inte tiden att utbilda sig. Det är mycket att tänka på innan man ska skriva på den riktiga ansökan till hemvärnet och det är mitt jobb att informera vad som krävs, säger Pontus Stenberg, rekryteringskoordinator i Södermanlandsgruppen.