Sörmland i smittoppen – efter nya varianter och minskad immunitet

Förra veckan låg Sörmland på fjärde plats i landet vad gäller anmälda fall av covid-19 per 100 000 invånare. Och det har varit en stadig veckovis ökning av fall sedan en bottennotering under vecka 23, med undantag för en mindre tillbakagång under vecka 27.

Då rapporterades 45 fall. Förra veckan låg siffran på 252, enligt Mikael Stenhem, tf. smittskyddsläkare i Sörmland.

– Man ska ha med sig att det inte testas på samma sätt som tidigare – så de siffrorna är bara toppen av isberget, säger han.

Två förklaringar

Under tidigare corona-somrar har det funnits en tendens till att smittspridningen minskat då folk bland annat vistats mer utomhus. Men den här sommaren ser alltså annorlunda ut.

Mikael Stenhem ser framför allt två förklaringar till att smittspridningen nu i stället ökar:

– Vi har nya varianter av covid-19 och även om man fortfarande har ett gott skydd mot svår sjukdom om man vaccinerat sig, så avtar immuniteten och man kan bli sjuk, utan att bli allvarligt sjuk. Och då kan man smitta andra.

Ta symptom på allvar

För att undvika att smittspridningen ökar ytterligare så menar Mikael Stenhem att man ska ta symptom som är förenliga med covid-19 på allvar.

– Stanna hemma och undvik att smitta andra. Sedan är det naturligtvis viktigt att de som inte redan vaccinerat sig gör det. Dels för att skydda sig själv, men också för att skydda andra, säger han.

Svårt sia om framtiden

Om smittspridningen i Sörmland kommer fortsätta öka under slutet av sommaren och hösten, vill Mikael Stenhem inte sia om.

– Det är svårt att säga något om det, men det är klart att det kan dyka upp nya varianter av viruset.