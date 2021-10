80 procent av de som ligger på sjukhus för covid är ovaccinerade

Hör varför smittskyddsläkaren inte oroas av genombrottsinfektionerna i klippet.

Så här har smittan ändrats senaste halvåret

Under vecka 40 konstaterades totalt 1 298 nya fall av konstaterad covid-19-smitta i region Stockholm. Som jämförelse konstaterades i mars 9 032 nya fall under vecka 12, alltså i snitt cirka 1 290 fall per dag.

30 mars vårdades 499 covid-patienter på något av regionens sjukhus, varav 76 på intensiven. Tisdagen 12 oktober var det totalt 76 patienter, varav sju på intensiven.

Samma marsdag som ovan var 4,4 procent av länets befolkning över 18 år fullvaccinerade – i tisdags hade den andelen stigit till 72,8 procent. Utöver de vuxna finns nu också många minderåriga vaccinerade, vilket det inte gjorde i våras.