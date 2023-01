Andades in rök och sot – måste söka läkare

Även om de allra flesta lägenheter klarade sig från själva elden, under branden i Vasastan, så är många av dem rök- och sotskadade, rök och sot som hyresgästerna dessutom andades in. Ilona Bolin Olsson som var hemma när det började brinna i söndags var tvungen att gå till vårdcentralen på tisdagen eftersom hon hade svårt att andas. Hon fick in sot överallt, berättar hon.