– Det ser ut som om det brinner högst upp i huset, det står även man på en balkong högst upp, rapporterar SVT Nyheter Stockholms reporter Hampus Rundberg som är på plats.

Huset är av sekelskifteskaraktär och det finns två ambassader och en restaurang i fastigheteten.

– Det verkar brinna på flera våningsplan, och just nu springer det in femton brandmän in i huset, säger Hampus Rundberg.

texten uppdateras