20-åring sköts ihjäl av poliser – mamman: ”Förstår inte hur det kunde hända”

Den 20-årige mannens mamma fick beskedet om sin sons död mitt under natten till torsdagen.

– Det knackade på dörren och där stod två poliser som berättade för mig att tre poliser har skjutit ihjäl min son. Inte en, inte två, utan tre poliser har skjutit honom rakt i magen, säger hon till SVT Nyheter.

Hon berättar att hennes son, som är diagnostiserad med funktionsnedsättningarna Downs syndrom och autism, lyckades rymma från sin pappas lägenhet under natten, vilket var ovanligt men har förekommit förut. Under rymningen fick han med sig en leksakspistol som legat under hans säng. Poliserna som sedan stötte på honom i Vasastan i Stockholm uppfattade hans beteende om hotfullt och misstog leksakspistolen för en riktig.

Familjen i chock

Mamman förstår inte hur det här kunde hända.

– Hur kan polisen inte se att han är utvecklingsstörd? Vem som helst skulle se det, varför ser inte poliserna det? säger mannens mamma.

Mannens mamma menar att familjen fortfarande befinner sig i chock, men ändå har valt att gå ut i medier för att ge sin bild av händelsen.

Utreder tjänstefel

Särskilda åklagarkammaren utreder nu om ett tjänstefel har begåtts i samband med skjutningen av mannen.

Chefsåklagare Martin Tidén bekräftar för SVT Nyheter att det var fler än en polis som avlossade skott och att mannen anmäldes försvunnen en timme efter den aktuella händelsen. Han bekräftar även att det vapen mannen sågs hålla i var en låtsaspistol.

– Förundersökningen kommer bland annat utreda om poliserna kunde se något som tydde på att pistolen var oäkta eller att mannen var funktionsnedsatt, men det är inget som vi kan svara på i nuläget, säger chefsåklagare Martin Tidén.

Ingen polis misstänkt

Martin Tidén understryker att det är viktigt att komma ihåg att den information som vittnen och polis hade när det inträffade inte är densamma som är känd nu. Förundersökningen kan enligt Tidén ta flera veckor och man genomför även en teknisk undersökning.

– Det som är viktigt att titta på är vad som hände och vad man kände till när det hände. I nuläget är ingen polis misstänkt för brott, säger han.