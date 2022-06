Hon kör Stockholms stads första elbuss: ”Det är jätteskillnad”

Till en prislapp på 100 miljoner kronor är nu femton elbussar klara att trafikera Stockholm innanför tullarna. De nya bussarna slipper krånglet med utbyggd infrastruktur för laddning.

– Vi depåladdar dem. Alltså laddas bussarna under natten eller under pauser under dagen. Det gör det mindre knepigt, säger Kristoffer Tamsons (M), som är trafikregionråd och SL:s ordförande.

Målet är att elektrifiera all busstrafik i Stockholms innerstad och det mesta av länets bussflotta innan 2030.

– Elektriska bussar kommer bli det nya normala.

Följ med på en rundtur ombord på en av innerstans första elbussar i videon ovan.