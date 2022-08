M-förslaget: Nytt sjukhus för unga med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ökade mest bland unga under pandemin, enligt Folkhälsomyndigheten. Foto: TT

Under pandemin har köerna till psykisk vård för unga ökat. Nu föreslår Moderaterna att köerna ska kortas med hjälp av ett nytt sjukhus som ska samla all psykiatrisk vård för unga under ett tak.