Tände eld på hus och besköt grillfest

De är alla i 20-års åldern och åtalas bland annat för mordbrand, grovt vapenbrott och försök till mord på den 60-årige mannen i Åkersberga och mord på en 20-årig man i Jordbro.

I den långa utredningen hittas inga motiv för skjutningarna och de drabbade verkar inte ha någon koppling till gängkriminalitet.

– De drabbade verkar ha varit på fel plats vid fel tid, säger Åsa Valter, åklagare.

Men dåden tros vara del av den gängkonflikt som pågick för fullt vid händelserna.

Man skrev sig på offrets adress

I Åkersberga visar det sig att, en för 60-åringen främmande, man står skriven på hans adress.

Polisen hittar en av de misstänkta männens pass på brottsplatsen. Han misstänks för mordförsök, mordbrand och grovt vapenbrott men nekar till brott och förklarar i förhör att han blivit rånad och aldrig befunnit sig i Åkersberga.

Ytterligare en person, en 15-åring, misstänks för grovt vapenbrott, mordbrand och försök till mord i Åkersberga. Han avvek från ett HVB-hem i Kungsbacka drygt ett dygn tidigare.

Rättegången i Södertörns tingsrätt startade 23 oktober och kommer pågå till mitten av december.

Hör åklagaren om vad som gör att hon kopplar samman händelserna i slutet av september 2023, i videon.

Ledde till hämndaktioner

I början av oktober sprängdes ett radhus i Hässelby i luften och flera grannhus skadas kraftigt. Sprängningen misstänktes vara en hämnd för dödsskjutningen i Jordbro några dagar tidigare.

Skottlossningarna i Åkersberga och Jordbro skedde under en särskilt våldsam period under förra årets våldsvåg. Dygnet innan mördades en ung man i en uppmärksammad skjutning på en idrottsplats i Mälarhöjden. Och under natten efter mordet i Jordbro sker en sprängning i Fullerö i Uppsala, där 24-åriga Soha Saad dör.