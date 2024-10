Sju åtalas efter dödsskjutningar i Jordbro och Åkersberga

Det var i slutet av september som en man sköts till döds i sitt hem i Åkersberga. Dagen efter larmades polisen om höga smällar i Jordbro, i Haninge kommun och på plats hittades flera skottskadade personer. En man avled.

– Det är min uppfattning att samma gärningspersoner ligger bakom de här två skjutningarna. I båda fallen är det helt oskyldiga personer som har drabbats, vi har under utredningen inte funnit några kopplingar till gängkriminalitet gällande något av offren, säger Åsa Valter, senior åklagare och förundersökningsledare, i ett pressmeddelande.

Sju åtalas

Fem personer i 20-årsåldern åtalas nu för mord och försök till mord. I åtalet finns också rubriceringarna försök till mord, grovt vapenbrott och mordbrand.

Ytterligare två personer åtalas för medhjälp till mord, medhjälp till försök till mord och en kvinna åtalas för grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling.

Eftersom en person var under 15 vid händelserna begär åklagaren att tingsrätten även prövar skuldfrågan mot den personen gällande försök till mord, grovt vapenbrott och mordbrand.

– Jag bedömer att det är ett bra bevisläge. Det har varit ett gediget utredningsarbete som tidigt var framgångsrikt tack vare uppmärksamma ingripandepoliser och en väldigt bra utredningsgrupp, säger senior åklagare Åsa Valter.

Misstänkt hämnd

I början av oktober sprängdes ett radhus i Hässelby i luften och flera grannhus skadas kraftigt. Sprängningen misstänktes vara en hämnd för dödsskjutningen i Jordbro några dagar tidigare.

Morden i Åkersberga och Jordbro skedde under en särskilt våldsam period under förra årets våldsvåg. Dygnet innan mördades en ung man i en uppmärksammad skjutning på en idrottsplats i Mälarhöjden. Och under natten efter mordet i Jordbro sker en sprängning i Fullerö i Uppsala, där 24-åriga Soha Saad dör.

