Personalbrist ställer in pendeltåg – bättre läge till hösten

Under sensommaren har pendeltåg ställts in på grund av personalbrist, hör MTR:s förklaring i videon ovan. Foto: TT arkivbild

Under sensommaren har flera pendeltåg ställts in på grund av personalbrist. Största problemet just nu är att det är många i personalen som är sjukskrivna, enligt MTR, och covid påverkar fortfarande. Dessutom är det stor brist på lokförare i hela landet.