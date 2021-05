Ny sopskandal hotar Botkyrka – gifter kan spridas i vattnet

Titta ner i en av brunnarna på Kassmyra avfallsområde som låg dold under ton av sopor. Foto: Lisa Liljefors/SVT

Sopberget i Kassmyra kan läcka miljöfarliga kemikalier rakt ut i dagvattnet. SVT kan nu avslöja att det saknas partikelfilter i brunnar som ligger under sophögarna i Kassmyra – trots att tillståndet kräver det. Samtidigt står företrädare för Think Pink, som drivit anläggningen, åtalade för miljöbrott. Och den oberoende konsult som kontrollerat miljön på Think Pinks anläggningar i hela Sverige har sagts upp.

– Det här riskerar att bli en miljöskandal, säger markägaren Daniel Rindsjö som hyrt ut avfallsanläggningen.