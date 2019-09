SD-politikern Jenny Laszlo petas från sina uppdrag

Jenny Laszlo ska ha kritiserat att skolan ger en skev bild av vad som skedde under andra världskriget och även hänvisat till propaganda av förintelseförnekare, enligt tidningen Expo. Bland annat hävdade hon i ett inlägg att så många som 500 000 tyskar omkom under bombningarna av Dresden, något som helt går emot etablerad historiebeskrivning som uppgett runt 25 000 döda. Till Expo säger Jenny Laszlo att hon inte vill försköna nazismen utan nyansera bilden av Tyskland under 1940-talet.

”Och nej, jag höjer inte Hitler, jag tillför nyans. Han älskade djur, ville rädda sina landsmän som systematiskt avrättades på ockuperad mark”, säger hon till tidningen.

Fredrik Lindahl som är ordförande för SD i Vallentuna, skriver i pressmeddelandet att den typen av åsikter går helt emot det partiet står för och att de tar det på stort allvar.

”Med anledning av de uppgifter som kommit oss tillkänna har vi pratat med personen ifråga, och tillsammans kommit överens om att det bästa vore att hon avsäger sig samtliga politiska uppdrag och inte längre företräder Sverigedemokraterna”, skriver han i pressmeddelandet.

Jenny Laszlo har avböjt kommentar till SVT.