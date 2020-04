Smittskyddsläkaren oroad: ”Kan bli mer restriktioner”

Under tisdagen rapporterades det in 197 nya fall bekräftat smittade, en ökning jämfört med dagen innan. Och de nya fallen oroar smittskyddsläkare Per Follin.

– Ökningen av konstaterade fall fortsätter i hela länet. Den avtagande takt av antalet smittade som vi hade hoppats att se den här veckan har uteblivit, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.

Efter helgen har det varit stora diskussioner om hur mycket stockholmarna var ute och rörde sig i det vackra vädret och hur trångt det var på restaurangerna. Nu kan det bli restriktioner.

-Jag ser allvarligt på situationen och vill uppmana invånarna att fortsätta att avhålla sig från restaurangbesök, middagar och sammankomster som gör att avståndet på två meter inte upprätthålls. Om inte följsamheten ökar bör restriktioner övervägas.