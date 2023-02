S-utredningen om Botkyrkahärvan: Startar uteslutningsärende

Vid ett möte den 28 januari beslutade ett lokalt medlemsmöte att Socialdemokraterna i Botkyrka inte hade förtroende för Ebba Östlin (S).

Men mötet har ifrågasatts och liknats vid en kupp, där en stor grupp nya medlemmar ska ha deltagit vid omröstningen, som också ska ha haft kopplingar till gängkriminella.

Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin meddelade den 3 februari att Socialdemokraterna skulle gå till botten med uppgifterna i en egen utredning.

Inga ”belägg eller indikationer”

Utredningen har kommit fram till att det inte funnits några ”belägg eller indikationer” på att partiet i Botkyrka skulle vara infiltrerade eller tagits över av gängkrimininella, och man ser heller inget skäl att ifrågasätta medlemsmötet.

Man uppger att man i granskningen utgått från mötets röstlängd och från medlemsregistret, pratat med Polisen och kontrollerat öppna databaser. Arbetet ”har skett i samråd med en jurist och en GDPR-expert”.

Däremot väcks frågan om uteslutning av en person som inte fullt ut samarbetat med säkerhetsutredningen. Personen ”har inte haft några förtroendeuppdrag och hade inga inlägg på medlemsmötet den 28 januari” heter det.

Det har inte funnits något skäl att ompröva någon annan persons medlemskap, men tillägger också att ”Socialdemokraterna har enbart individuella medlemmar. Var och en ansvarar för sina handlingar. Släktskap med någon kan därmed inte vara uteslutningsgrundande.”

Östlin avgår

Samtidigt meddelade huvudpersonen Ebba Östlin i dag att hon avgår.

Åsa Westlund, ordförande för S i Stockholms län, uppger för SVT att Östlin hade hotats av uteslutning om hon inte självmat avgått.

De två sidorna i konflikten har haft mycket olika bilder av varför hon tvingats bort. Enligt den Östlin-kritiska falangen handlar det om hennes ledarstil – men enligt den andra sidan handlar det om en konflikt med Botkyrka ABF, vars fritidsgårdar under uppmärksammade former stängdes av kommunen under Östlins ledning.

Konflikten kring Botkyrka har kopplingar hela vägen upp till partitoppen.

Texten uppdateras.