Enligt Tullverket finns det två olika sätt för de kriminella att smuggla vapen in i landet: via post eller via personbilar.

Under 2019 och 2020 ökade antalet beslagtagna gas- och startpistoler, enligt siffror från Tullverket.

2020 beslogtogs 339 vapen och av dem var 46 stycken gas- och startpistoler.

I videon berättar Martin Petersson om beslagen.