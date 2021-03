Högt tryck på vaccinationstider för 75-plussare

Via appen Alltid öppet kan de som är över 75 boka in sig på någon av fyra vaccinationsmottagningar. Men i början av den här veckan skickas brev ut till alla i åldersgruppen 75–79 år med information och man kommer också att kunna boka in sig på sin vårdcentral så småningom.

