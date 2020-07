Vattenskoterorganisation: ”Inför ett båtregister”

Problemen med vattenskotrar i centrala Stockholm har diskuterats under många år. Efter vattenskoterolyckan under midsommarhelgen, då en förare miste kontrollen och körde in i ett träd vid Karlbergskanalen, vill Liberalerna i Kungsholmens stadsdelsnämnd och flera av Stockholms kajakklubbar se ett lokalt förbud mot vattenskoter. Transportstyrelsen vill införa förarintyg för att köra vattenskoter.

– Att införa ett förarbevis har ingen effekt, det ser vi i Danmark, säger Joakim Ringvide vid Guppa.se som har 8 000 medlemmar och arrangerar bland annat vattenskotereskader.

Båtregister ska underlätta för sjöpolisen

För att komma tillrätta med de som bryter mot sjölagen vill Joakim Ringvide se ett båtregister för alla båtar. Där en väl synlig sifferkombination på skoterns sida ska hjälpa sjöpolisen och kustbevakningen att hitta buskörarna.

– Då är det lätt att filma eller ta en bild och skicka vidare till polis eller kustbevakningen, säger Joakim Ringvide.

”Utökat redaransvar”

Även ägaransvaret måste utökas anser Joakim Ringvide.

– Om man lånar ut sin skoter och någon kör oansvarigt så får ägaren ta straffet. Tillsammans med sifferkombinationen skulle det kunna vara lösningen på problemen med förare som inte sköter sig.

– Det är inte den stora massan som missköter sig. Det är en liten klick som bryter mot sjölagen, avslutar Joakim Ringvide.