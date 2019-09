Bålstabon om vildsvinsexplosionen: ”De har vunnit”

2011 exploderade vildsvinsstammen i Håbo kommun, och året därpå började kommunen att kartlägga djurens förekomst i området. Klagomålen från allmänheten har varit många, och man har under åren arbetat för att minimera djurens förekomst i tätorten genom viltvårdare och samarbeten med olika jaktlag.

Gatu- och parkchefen Ulla Lindroth Andersson känner till problemen i Per Lindbergs bostadsområde. Men jakten i Bålsta är inget enkelt uppdrag, menar hon.

– Just i Myrskären har det varit mycket. Det är väldigt svår att jaga inne i bostadsområden. Man måste vara varsam så att inte en förlupen kula hamnar fel. Vi får använda störningsmetoder i stället och markägare kan fängsla in sina tomter och se till att ingen fallfrukt eller fågelfrön eller så finns på marken.

Svinen ser och hör dåligt

Djuren sover vanligtvis under dagen och är aktiva nattetid. Enligt Bålstabon Per Lindberg är djuren så aktiva på nätterna att många undviker att röra sig utomhus alltför sent. En jägare i området som SVT Uppsala varit i kontakt vill tona ner rädslan för djuren.

– Djuren är inte farliga. De ser och hör dåligt och försöker lukta för att förstå vad de möter. Många tror att de ska anfalla men inte ett enda vildsvin har gått emot mig.

I klippet ovan ser du Bålstabon Per Lindberg visa och berätta om vidden av vildsvinens framfart.