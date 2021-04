Brist på IVA-platser skapar flyttkarusell med sköra patienter

Personalen på intensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset får lägga allt mer tid på att flytta patienter. Enligt Svenska intensivvårdsregistret, där de flesta intensivvårdsavdelningarna i landet är anslutna, fick region Uppsala förra året flytta över mer än var tionde patient till andra avdelningar, eller till andra sjukhus, på grund av resursbrist.

Hittills i år har 22 procent av patienterna som intensivvårdats flyttats inom sjukhuset. Sen tredje vågen bröt ut har sju patienter flyttats till andra sjukhus, vilket motsvarar var tionde patient. Som exempel fick nyligen två patienter från region Uppsala flyttas till Halmstad och Kalmar.

– Det är information som ska lämnas över och påfrestande för personalen. Jag som läkare får lägga mycket tid på att hitta rätt plats för rätt patient, och sitta i telefon med kollegor från andra sjukhus, säger Magnus von Seth, överläkare på Centralintensiven.

Saknas platser

En förklaring till flyttkarusellen är dels covid-19, men också bristen på intensivvårdsplatser i Region Uppsala, eller rättare sagt bristen på allmänna platser ämnade för länsborna. För räknar man bort de platser som öronmärkts för riksvård och sjukvårdsregionen i Mellansverige återstår bara cirka fyra platser per 100 000 invånare för patienter i Uppsala län. Det är under rikssnittet på 5,1 IVA-platser per 100 000 invånare.

Och bristen på IVA-platser beror i grund och botten på personalbrist.

Malin Sjöberg Högrell (L) är regionråd och ordförande i Sjukhusstyrelsen. Hon säger att förbättringar gjorts både när det gäller arbetsmiljö och löner.

– Vi har fått information om att personalen tycker att det är för få IVA-platser, och det är något vi får ta med oss i budgetarbetet inför nästa år.

Klippet: Tufft läge för IVA när patienter tvingas flytta.