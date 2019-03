Jenny: ”Jag gallskrek och han sprang iväg”

Jenny Ehlde misstänker att mannen följt efter henne när hon klev av bussen i Gottsunda. Hon hade slutat jobbet och kom hem sent, vid 23.30-tiden. Hon hade hörlurar i öronen och lyssnade på musik och var just på väg in genom porten när någon tog tag i hennes rumpa med båda händerna.

– Jag gallskrek så jag tror han blev rädd för han sprang iväg när jag började skrika. Så jag hann bara vända mig om och se vad han hade för jacka. Han var svartklädd och attackerade mig väldigt hastigt, jag förstod inte vad som hände först utan kände bara hur någon tog tag i mig på ett extremt obehagligt vis.

Det dröjde ända till nästa dag innan Jenny anmälde händelsen till polisen.

Misstänker samband

– Allt gick så fort. Allt bara snurrade och jag förstod först när jag kom upp i lägenheten vad som hade hänt. Då ringde jag till en vän först och grät, jag var så chockad. Sen ringde jag till polisen först dagen efter och anmälde för jag kunde liksom inte ringa förrän jag hade lugnat ner mig.

Händelsen inträffade i början av december och när Jenny såg polisens efterlysning efter den man som nu utsatt ett tiotal kvinnor den senaste tiden misstänkte hon ett samband. Hon har nu hört av sig till polisen på nytt.

– Polisen har inte återkopplat till mig ännu men de undersöker likheterna. Min tanke är dock att det kan vara samma person, jag får en känsla av det.

Tar på pösiga kläder

Nu hoppas Jenny att polisen tar fast den man som ofredat kvinnor den senaste tiden.

– Jag tycker att det är extremt obehagligt att han går lös som han gör för det känns som sagt bara som en tidsfråga innan det blir någonting ännu värre, även om det är jättehemskt redan som det är.

Efter det som drabbade har Jenny svårt att känna sig trygg när hon är ute ensam.

– Det är tråkigt att man som tjej ska behöva känna sig så himla osäker bara av att gå hem. Efter det som hände har jag flera gånger tagit på mig stora pösiga kläder när jag bara ska gå och handla så att inte min kropp syns osv.