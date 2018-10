Åklagaren släpper nya uppgifter om det döda barnet

Under måndagen hölls de första förhören med den man som sitter anhållen misstänkt för delaktighet i ett litet barns död på en adress i Tierps kommun under söndagen. Polisen fattade tidigt misstankar om att ett grovt brott hade begåtts på grund av omständigheterna kring dödsfallet och mannen anhölls under sen söndagskväll.

Mannen är misstänkt på sannolika skäl – vilket är den högre misstankegraden.

Under tisdagen valde åklagaren att gå ut med ny informationen: brottsrubriceringen ändras från misstänkt mord till grovt vållande till annans död. Grunden till ändringen är enligt åklagaren förhör och andra utredningsåtgärder.

– Det är en samlad bedömning, säger Elin Blank.

Andra personen avförd

Initialt in i utredningen greps även en annan person misstänkt för delaktighet i brottet. Den personen är nu avförd från utredningen.

Enligt mannens advokat Katrin Björklund nekar mannen fortfarande till brott.

– Det är klart att det är positivt att rubriceringen mildrats, men utgångspunkten är ju att min klient nekar till brott i det stora hela – även den nya rubriceringen, säger hon.

Utredningsåtgärder i förundersökningen kommer fortsätta med ytterligare förhör, tekniska undersökningar och analyser av inhämtat material.

Före onsdag måste åklagaren ta beslut om det finns grund till att hålla mannen fortsatt frihetsberövad.

– Det är för tidigt att säga nu, men före onsdag klockan 12 måste jag ha tagit det beslutet, säger Elin Blank.

Barnets anhöriga är underrättade om dödsfallet.