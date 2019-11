Kroppsvisitering kan bli aktuellt för att stoppa högskoleprovsfusk

Regeringens särskilda utredning har sin bakgrund i de senaste årens organiserade fusk i samband med högskoleprovet.

Exempelvis har fusket gått till så att deltagare har fått de rätta provsvaren upplästa för sig under provtillfället via dold teknisk utrustning. Tjänsten har de köpt för tusentals kronor via fuskligor.

2016 skärptes reglerna kring högskoleprovet och då blev det inte längre riskfritt att fuska. I dag kan den som använder otillåtna hjälpmedel stängas av från provet under två år – men nu utreds alltså ytterligare åtgärder.

– Överlag är vi positiva till förslaget, men vi har en del synpunkter, säger Shirin Mavadati, högskoleprovsansvarig vid Uppsala universitet.

Kontroller ska upptäcka elektronisk utrustning

I regeringens skrivelse föreslås att provdeltagare ska kunna kroppsvisiteras vid in- och utpassering, och att radiovågor ska kunna användas inne i provsalarna för att upptäcka elektronisk utrustning.

– För min del är jag inte orolig, men det kanske finns provledare som skulle vara obekväma med en ny sorts apparat, säger Johan Linder, som har över tio års erfarenhet som provledare vid Uppsala universitet.

Under hösten har förslaget legat ute på remiss hos olika instanser. Utredningen har sågats av Justitieombudsmannen, JO. Universitets- och högskolerådet är positiva till kontroller med radiovågsdetektorer, men desto tveksammare till kroppvisitation. Dels på grund av kostnaden, men även för en eventuell avskräckande effekt.

I klippet ovan kan du höra en provansvarig, en provledare och studenter dela med sig av tankar kring förslaget.