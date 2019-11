Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Se när Sirius tackar klacken Västra sidan efter säsongsavslutningen Foto: TT

Sirius skickade Kalmar till kval

Inga mål framåt, förlust och ett ras i slutet av matchen med tre insläppta bakåt. Kalmar hade chansen att säkra det allsvenska kontraktet borta mot Sirius men tog den inte.Nu väntar i stället ett ovisst kval.

– Vi är inte bättre än så här just nu, säger Rasmus Elm till C More efter 0—3 mot Sirius på Nya Studenternas IP.

Det blev en minst sagt svettig och till slut tung avslutning på seriespelet för Kalmar och deras tillresta fans efter en minst sagt omtumlande vecka. I onsdags skrev lokaltidningen Barometern om en spricka mellan spelarna och tränaren Magnus Pehrsson. En spricka där laget enligt tidningens uppgifter ville spela den avslutande matchen utan Pehrsson. Klyftan mellan laget och tränaren ska enligt uppgifterna bero på att Pehrsson konfronterade lagets supportrar på arenan efter 2—3 förlusten hemma mot Falkenberg i lördags. Pehrsson har hela tiden förnekat sprickan men klev ändå åt sidan i torsdags då han avgick från sin post om tränare (trots två år kvar på kontraktet) för att ge laget lugn och ro inför den avgörande matchen. Det var nu i stället utvecklingschefen Jens Nilsson som ledde laget under avgörandet i Uppsala. Ensam anfallare Nilsson valde att gå ifrån den vanliga 4—4—2-uppställningen och ställde upp med fyra backar, fem mittfältare och Geir André Herrem på topp istället. Kalmar hade även en fördel inför avslutningen genom tabelläget där man hade övriga bottenlag bakom sig men det läget klarade man inte av att utnyttja trots två kalaschanser för Romario i första halvlek där hans stolpträff i 39:e minuten bara var millimeter från att gå in. Men chanser säkrar inga kontrakt. I 78 minuten nickade Philip Haglund in 1—0 med en perfekt pannträff, bara fjorton minuter efter att han hade bytts in för hemmalaget. Och sedan kom raset för gästerna som släppte in totalt tre mål inom loppet av fem minuter. Haglunds nickträff följdes av 2—0 från Axel Björnström och 3—0 av Mohammed Saeid. Tvingas kvala Så långt var Kalmar faktiskt kvar på allsvensk plats tack vare en bättre målskillnad men när speakern dessutom berättade att Falkenberg gjort 1—0 och vunnit mot AFC Eskilstuna samtidigt som slutsignalen gick i Uppsala var hoppet ute. Kalmar tvingas nu kvala för att behålla sin plats i högsta serien. Vilket lag man får möta spelar "är oväsentligt" konstaterade Rasmus Elm till C More.

