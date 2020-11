Ställ dina frågor till smittskyddsläkaren och skolpolitikern

Hej och tack för möjligheten att fråga smittskyddsläkaren.

Jag har två frågor om det är ok.

1. Det är ganska tydligt att de allmänna råden hade en mycket liten effekt. I bästa fall stoppade de den snabba ökningen men minskade inte takten. Varför tar ni inte fler åtgärder för att vända kurvan? Dessutom och relaterat till detta, rekommenderar andra regioner människor att inte gå till gym och simbassänger. Varför har vi inte samma sak i Uppsala?

2. Under de senaste fyra veckorna har vi bjudits in på fem barnfester, varav en i busfabriken. Är det ok att ha fester även för förskolebarn? Vi vill tacka nej men det känns inte bra för vårt barn och för barnet som har födelsedag.

Tack på förhand!