Statsvetaren: ”Inte totalt chockerad”

Din första tanke när du fick höra om att C-S-L-MP-samarbetet ser ut att bli verklighet?

– Ja, inte totalt chockerad. Men jag hade inte trott att det skulle bli så med tanke på hur mandatfördelningen sett ut i riksdagen. Sen är vi inte i hamn än, men troligtvis blir det så här.

Varför blev det så här?

– Därför att dels finns det en önskan från många i det politiska livet att bryta blockpolitiken eftersom det kommit in ett tredje block, dels har man sen tidigare velat haft en öppnare spelplan.

– Sverigedemokraterna har ritat om åsiktsskalan. Annie Lööf sa det också på presskonferensen att hon hela livet kämpat mot socialismen. Frågan som uppkommit nu är om det är socialism eller nationalism som man ska bekämpa? Och det är det som det borgerliga blocket inte har varit överens om.

Svåraste knutarna under förhandlingarna – vilka var de tror du?

– Arbetsrätten och hyressättningen.

Varför då?

– Framför allt arbetsrätten rör fackföreningsrörelsen grundbult; tryggheteten på jobbet.

Vilka är vinnarna och förlorarna på den här uppgörelsen?

– Förlorarna är alla som vill upprätta en blockpolitik och som tror på en återgång. I sakfrågarna kan jag inte se några direkta förlorare

Var svider det mest för C och S?

– Det är hela den debatt som nu kommer upp om vilka förrädare de är. Annie Lööf, om hon vinner på det här, eller inte, är svårt att bedöma. Det kommer nog att komma intern kritik inom S, att man gått för långt. Men motfrågan blir ju om det hade varit bättre än Kristersson.

Hur hållbar blir den här konstellationen?

– Ingenting är hållbart i dag, det tillhör det förgångna. Jag skulle inte sätta nån stor peng på att de här kommer sitta tills fan löser av dem. Det här gäller ett tag framöver. Det har byggts in en instabilitet eftersom arbetet ska utvärderas varje år. Man har byggt in en kontrollstation. Det är som i fabeln, där räven bjuds in till lejonets håla. Det går många spår in, men inga ur. C har genom en kotroll varje år försäkrat sig om att S inte kommer kunna köra över C.

Att man behöver stöd från antingen höger eller vänster – vad betyder det för stabiliteten?

– Ja, det förstärker ytterligare instabiliteten.

Vad kommer prägla svensk politik de närmaste fyra åren?

– Ja, vi kommer att ha en regering. Det blir en spännande tid där man prövar möjligheterna att skapa ett mittenblock i Sverige. Vilket blir det stora oppositionspartiet med stort o? Vi har två lika stora partier utanför det här samarbetet.

Kan man redan nu säga att något parti skaffat sig ett slagläge inför nästa val?

– Ja, det är Sverigedemokraterna tror jag. Folk har varit förbannade. Det parti som bäst kan fånga upp den eventuella kvarvarande vreden kan bli en vinnare. Vänsterpartiet skulle också kunna göra det, men det tvivlar jag på.