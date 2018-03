Striden om Ågerups miljarder har inletts

Bengt Ågerup var på plats tillsammans med sitt ombud på måndagen när förhandlingarna inleddes. Skatteverket vill att Uppsalaentreprenören ska betala 1,4 miljarder kronor i skatt, vilket enligt Klas Innerstedt, rådman under förhandlingen, gör att skattemålet kan vara rekordstort i Sverige.

– Vi tror att det är det enskilt största målet. Det finns ju målserier med enorma miljardbelopp, men det här kan vara det enskilt största, säger han.

Den stora tvistefrågan i ärendet är huruvida Bengt Ågerup ska betala skatt i Sverige på de pengar som frigjordes vid försäljningen av läkemedelsbolaget Q-Med 2011.

Slår ifrån sig

Bengt Ågerup själv hävdar att han bott utomlands sedan 1996 och därför inte har någon plikt att betala skatt i Sverige under de aktuella åren 2010-2013. Men Skatteverket menar att han haft starka kopplingar till Sverige under de aktuella åren. Bland annat eftersom han under perioden ägt en lägenhet i Uppsala och verkat inom ett flertal ideella engagemang i landet.

– Det här är en vanlig prövning på förmögna svenskar som flyttar ut, det finns ganska mål på det. I största allmänhet är det ofta ganska omfattande utredningar och det skrivs och sägs ganska mycket i målet som domstolen måste pröva, säger Klas Innerstedt.

Början på tvisteslutet

Tvisten mellan Skatteverket och Bengt Ågerup har pågått i flera år, men dagens förhandlingsstart är början på slutet enligt Klas Innerstedt. I slutet av veckan ska målet vara klart för avgöranden, men domen kan komma att dröja i alla fall en månad.

– Alla vill nog få slut på det här. Oavsett vad vi kommer fram till så kommer det nog bli en vändåtta i kammarrätten. Det här är en prestigeprocess och båda parterna vill vinna det här.