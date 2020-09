Personer misstänkta för grova miljöbrott – för hantering av avfall

Under lördagen slog polisen till mot tre personer i Stockholmsområdet efter ett spaningsarbete som pågått under en längre tid. Två av dem är misstänkta för grovt miljöbrott under de senaste fem åren på olika platser i Sverige och den tredje för grovt miljöbrott under samma tid samt grovt penningtvättbrott under 2016. De anhölls under helgen av åklagare och begärdes häktade vid Värmlands tingsrätt under måndagen.

– Det handlar om hantering av avfall på ett sätt som riskerar att skada miljön, säger åklagaren Kristna Persson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Högt uppsatta

Minst två av personer är högt uppsatta inom NMT-koncernen - samma koncern som ligger bakom sophanteringen vid Dannemora gruvor.

Bolagskoncernern har under flera år varit i blåsväder runt om i landet. I våras dömdes de av Uppsala tingsrätt till att avlägsna soporna från Bålsta där de tippat osorterat avfall och brutit mot avtalet enligt markägaren. Men domen har inte vunnit laga kraft än då företaget har begärt prövningstillstånd.

Nekar till brott

SVT har under flera veckors tid sökt ansvariga på NMT via mejl och telefon men inte fått svar på våra frågor. Men enligt åklagaren nekar de till brott.

Åklagaren vill inte säga om det finns kopplingar till koncernerns avfallstipp som ligger vid Dannemora gruvor. I det fallet har Östhammars kommun gjort en polisanmälan som gäller försvårande av miljökontroll eftersom de haft svårt att se vilka som verkligen ligger bakom avfallshanteringen och det pågår en förundersökning. Kommunen har också aviserat att man anser att det kan finnas en risk för miljön och kommunen har under perioder riktat krav mot ansvariga för tippen.

Men varför kollar ni inte upp noggrannare kring ägarförhållanden och vilket företag som sköter sophanteringen innan ni ger dem godkänt att sortera avfall?

– Generellt sett är det aldrig något problem, det brukar vara ett företag som svarar på på allting när vi kontaktar dem och skickar brev. Då går vi inte in och kollar på ägandeförhållanden och sånt. I det här fallet har vi blivit fundersamma på varför det strular så mycket, säger Johan Nilsson, miljöchef vid Östhammars kommun.

Häktningsförhandlingarna hålls i Värmlands tingsrätt under tisdagen.

I klippet ovan kan du höra mer om det omstridda bolaget och deras tidigare förehavanden.