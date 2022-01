Blåsig natt i Värmland

Ett antal larm om nedblåsta träd över vägar har kommit in under natten och fortfarande nu på morgonen är det stökigt på flera håll på grund av ovädret. Vilka vägar som påverkas just nu kan du se här.

Förseningar i tågtrafiken

Även tågtrafiken påverkas av blåsten. Just nu är det stopp i tågtrafiken mellan Kil och Sunne då ett träd blåst ned över spåret. Trafiken beräknas kunna komma igång runt klockan 07:30 igen. Även tågtrafiken förbi Kristinehamn dras med förseningar efter att ovädret orsakat ett signalfel.

Strömavbrott

Ovädret har också lett till flera strömavbrott. Ellevio skriver på sin sajt att man kommer att öka bemanningen för att hinna med att lösa alla avbrott – men att arbetet inte kan påbörjas på ett säkert sätt för personalen innan stormen lugnat ned sig.

Kulingvarning

SMHI har utfärdat flera vädervarningar, ingen för Värmland, men för Vänern varnas för kuling idag förmiddag med blåst på 18-25 m/s.

På SVT:s vädersajt kan du hålla koll på vädret som verkar bli blåsigt till och från under hela veckan.