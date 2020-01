Hunden Svante jobbar med att leta vägglöss

– Det finns fler vägglushundar i Värmland, men Svante kommer vara den första med certifiering från Bed Bugs Foundation, förklarar matte och tränare Maria Axelsson.

I och med att vägglöss blir vanligare i Sverige ökar också efterfrågan på specialutbildade sökhundar. Det var det som fick Maria Axelsson att vilja träna upp Svante till vägglushund.

– Ja, dels det och också att jag ville kunna kombinera mitt hundintresse med jobb, säger hon.

Svante åker ut på sökuppdrag via företag och privatpersoner som hyr in honom. Det kan handla om allt från bibliotek som är rädda för att vägglöss tagit sig in i deras böcker, till resenärer som vill veta om de fått med sig ovälkommen ohyra hem.

– Han älskar sitt jobb! Han tycker att det är jättekul, säger matte med ett leende.