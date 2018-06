Troligen blixten som orsakade Torsbybränder

De skogsbränder som härjade i Torsby kommun under gårdagen är i stort sett släckta idag. Markägare har haft bevakning på flera ställen under natten och räddningstjänsten har inte fått in några larm om att bränderna ska ha blossat upp igen.

Stefan Olsson, räddningschef i beredskap på räddningstjänsten i Torsby berättar att det var ett väldigt kraftigt åskoväder som drog in över kommunen natten till söndag. Sedan kom det första larmet om att någon hade sett en rökpelare klockan tio på söndagsförmiddagen.

– Då var det blixten som hade slagit ner. Sedan gick det i ett från klockan 14 på eftermiddagen fram till kvällen, säger han.

Flera samtal om blixtnedslag

Under dagen fick räddningstjänsten i Torsby 15-20 samtal om att blixten slagit ner på olika platser, och de var ute och bekämpade flera brandhärdar. De största var i Granberget, Sörmark och i Järpliden.

– Jag tror att alla bränderna orsakades av blixten, det finns inget som tyder på något annat. I Granberget såg vi trädet som blixten hade slagit ner i, säger Stefan Olsson.

Villa brann ner till grunden

Vid halv sjutiden på kvällen kom ett larm om att en mindre villa i Brattmon brann på grund av ett blixtnedslag.

– Den gick inte att rädda, för då var hela Sysslebäcksstyrkan ute på skogsbranden, och det blev lite lång framkörning för dem, säger Stefan Olsson.

Det sista larmet på söndagen kom vid halv tiotiden på kvällen. Det handlade om en glödbrand i marken som styrkan i Vitsand åkte ut och släckte.