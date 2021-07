Tre personer från Västsverige bland de omkomna i flygkraschen i Örebro

Under söndagen fortsatte utredningsarbetet efter flygkraschen där nio personer miste livet. Planet har nu bärgats från Örebro till Haverikommisionen i Strängnäs och samtliga omkomna har identifierats. Anhöriga har underättats.

Statens haverikommission har under helgen arbetat med att samla in information från olycksplatsen och vraket för att kunna ge svar på vad det var som orsakade kraschen. Under veckan ska analyser av ljudupptagningar, motorundersökningar och en fullständigt teknisk genomgång göras.

Med på planet fanns:

• Två män hemmahörande i Örebro kommun i 50- respektive 25-årsåldern.

• Två män från Stockholmsområdet i 30- respektive 35-årsåldern.

• En man och kvinna i 30-årsåldern från Karlsborgs kommun.

• En man i 65-årsåldern hemmahörande i Kristianstads kommun.

• En man i 35-årsåldern hemmahörande i Halmstads kommun.

• En man i 35-årsåldern hemmahörande i Söderköpings kommun.

Källa: Polisen