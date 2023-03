Åklagaren om mordet på Ziad i Borås: Svårt att säga vem som avlossat skotten

Den 22-åriga mannen som åklagaren har pekat ut är hemmahörande i Borås, och har tidigare suttit häktad i omgångar för mordet.

Bevisningen mot honom består bland annat av övervakningsfilmer och vittnesuppgifter. Det har under utredningens gång funnits andra misstänkta, men åklagaren har inte kunnat väcka ytterligare åtal på grund av brist på bevis.

Inte säker på vem som är skytten

– Det finns olika uppgifter i utredningen om det nu är den tilltalade som avlossat skotten eller om det är någon annan person som gjort det, säger Andreas Ekengren.

Är du nöjd med det?

– Ibland kommer man inte hela vägen och så är det här. Vi har inte nått ända fram för att kunna åtala ytterligare någon person.

Försvaret sågar utredningen

Advokaten Ulrik Smedberg, som är den åtalade 22-åringens försvarare är starkt kritisk till åtalet. Enligt honom finns det ingen bevisning som kan knyta den åtalade till mordet på Ziad.

– Jag har aldrig sett ett lösare motiv till ett mordåtal. Det finns inga vittnesuppgifter, DNA-spår eller teknisk bevisning som pekar emot min klient. Polisen har bara snöat in sig på att det är just två specifika personer och tolkat in information på egen hand kring dessa.

Enligt Smedberg förnekar den åtalade mannen all slags inblandning i mordet.

– Det är ruskigt tråkigt att läsa den här utredningen. Insatserna är ruskigt dåliga, det är ett sorgebarn. Polisen har i förhör lagt ord i munnen på flera av vittnena som har förhörts och färgat utsagorna som kommit fram.

Rättegången väntas dra igång om två veckor.