Det var under torsdagsmorgonen som DN publicerade granskningen som visar att Hamid Zafar, under olika psuedonymer, under flera år har skrivit hatiska kommentarer på nätet.

Inläggen ska ha gjorts under åren 2011 till 2016.

Målet för hatet har varit judar och homosexuella. Hamid erkänner att det är han som ligger bakom och i en intervju med SVT förklarar han bland annat att han ”rycktes med” när han var inne på olika forum.

