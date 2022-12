Kravet på arrestvakterna: Åtta timmars vårdutbildning

För att få jobba som arrestvakt hos externa företag som polisen i Västra Götaland hyr in så krävs väktarutbildning och ett par dagars introduktion på plats. Åtta timmar av väktarutbildningen utgörs av sjukvård.

Arrestvakterna ska kontrollera personer i fyllecell minst varje kvart och anteckna på ett protokoll vad personerna gör och hur de ligger. De tittar in genom en ruta och om det behövs ska de gå in i cellen. Men vakterna i Evelina Vessbys fall går aldrig in till henne – förrän hon är livlös.

“Hur hon ligger är ju inte väsentligt”

Då har Evelina munnen full av spya.

– Och får vända henne på sidan ta ut spy .... jag vet inte om jag får ta ut spy två eller tre gånger innan polispatrullen kommer och hjälper till, säger vakten i förhör från förundersökningen som startades efter Evelinas död.

Det är oklart hur Evelina låg i cellen, om hon låg på sidan eller på ryggen. Av förhöret framgår att vakten är osäker på hur han ska ange kroppsläget på protokollet.

– Hur hon ligger är ju inte väsentligt, säger han.

Vakterna i Trollhättan är anställda av företaget Avarn. Den pressansvarige där skriver på mail att ingen av arrestvakterna vill uttala sig i ärendet men att de har den utbildning som krävs.

– Huruvida dessa krav är rimliga eller tillräckliga i förhållande till vad vår personal möter i uppdraget och ansvarar för ser vi som positivt om man utreder, skriver Mikael Högberg.

“Ingen vårdande instans”

Polischefen uppger att de ständigt jobbar med att förbättra informationen till vakterna.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra informationen. För våra vakter som vi har anställt själva och i det här fallet från ett väktarbolag. Där har vi utbildning för att de ska kunna gå in och arbeta som vakter, säger polisområdeschef Lars Eckerdal.

En dags sjukvårdsutbildning totalt sett, det är inte särskilt mycket?

– Nej, det är inte särskilt mycket. Polisen är ingen vårdande instans.