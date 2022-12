Viktiga vittnen förhördes aldrig efter Evelinas död – oklart vad som hände i fyllecellen

I klippet ovan berättar vi om Evelina Vessbys natt i cellen och om oklarheterna kring tillsynen.

Efter att Evelina dött i fyllecellen ledde åklagare Martin Tidén en förundersökning om tjänstefel eller vållande till annans död, vilket är rutin när någon avlider hos polisen.

Tidén kom fram till att det inte gick att bevisa att någon gjort sig skyldig till brott och utredningen lades ner.

Hörde bara ena arrestvakten

Under utredningen bedömde åklagaren att det inte fanns anledning att förhöra varken den andra arrestvakten som jobbade under natten, ambulanspersonalen som kom in i cellen eller läkaren som tog emot henne på sjukhuset.

– Eftersom ytterligare åtgärder inte kunde förväntas leda till att jag skulle kunna motbevisa, utom rimligt tvivel, hans (vaktens, reds anm) uppgift att tillsynen hade skötts, skriver Martin Tidén som bara vill svara på frågor via mail.

Utredningen har dömts ut av advokaten Abraham Zeito som säger till TTELA att den är slarvigt utförd.

– Vad särskilt gäller frågan om ambulanspersonalen så inhämtades deras journal från händelsen där det bland annat framgår att HLR inletts när de kommer till platsen. Jag bedömde därför att det inte fanns behov av att även förhöra ambulanspersonalen, skriver Martin Tidén.

Frågan överprövades också, efter att familjen överklagat, men den högre åklagaren ändrade inte beslutet.

SVT har kontaktat ambulanspersonalen som gick in i cellen, men de vill inte lämna några kommentarer om ärendet.

Ändrar berättelsen

I förhör i den förundersökning som inleddes efter Evelinas död så uppger vakten först att han gick in i cellen klockan 04 när han upptäckte att Evelina var livlös. Men när förhörsledaren påpekar att det i protokollet står ”sover” vid den tidpunkten, så ändrar vakten sig. Han ska nu ha skrivit sover, för att sedan titta in en gång extra i cellen, och då upptäckt att Evelina var livlös.

Vakten ändrar sin berättelse?

– Det är vanligt och det kan ha stor betydelse eller det kan sakna betydelse. En förhörsperson kan missta sig först och sedan behöva korrigera sig, skriver åklagaren Martin Tidén.

Han hänvisar också till att det inte finns objektiva bevis, så som kameraövervakning, i Trollhättans arrest. Det finns däremot i flera andra av landets arrester.

Ingen kameraövervakning

Polisområdeschef Lars Eckerdal uppger att det skulle vara integritetskränkande.

– Att vi skulle ha kameraövervakning för att kolla att personalen gör sitt jobb det tycker jag är ett svårt ställningstagande. Vi får ändå förutsätta att våra anställda gör sitt jobb.

Samtidigt handlar det uppenbarligen om liv och död, är det inte viktigare att rädda liv?

– Vi måste arbeta med våra rutiner, när det har brustit hos oss, fråga oss vad är det som har brustit.