Nya siffror: Hotellens lönsamhet 80 procent under normalt

Mellan 70 och 80 procent under det normala. Lönsamheten per rum för hotellen i storstäderna har påverkats kraftigt av coronapandemin.

– Det är en kris för hotellbranschen och för besöksnäringen generellt, säger Stefan Gadd presschef på Göteborg och co som följer branschen noga.

Hotellchefen Mattias Solberg på hotell Royal i Göteborg skrattar till vid minnet av de dramatiska dagarna i mars då beläggningen minskade från nästan 90 till fem procent över en natt. – Jag kunde inte tro att det var sant, säger han. Och hotellet var inte ensamt om att gå in i kris i mitten av mars då nationella restriktioner infördes. Nya siffror från branschen visar att beläggningarna på hotellen i storstäderna gått från 69 procent i juni förra året till 22 procent förra månaden. Samtidigt har snittpriset för en hotellnatt minskat med 29 procent i Göteborg, 25 procent i Stockholm och 14 procent i Malmö. – Lönsamheten för hotellen per natt har gått ned med 70-80 procent jämfört med förra året, berättar Stefan Gadd, presschef på det kommunala bolaget Göteborg och co som har i uppdrag att främja turism och besöksnäring i Göteborg. De sammanställer den senaste statistiken flera gånger i månaden. Foto: Källa: Benchmark alliance Extra forum Under våren har man arrangerat träffar för hotellen i Göteborg där de kan jämföra sina siituationer. – Alla beskriver i stort samma sak. April var som mörkast. Sedan har det ökat lite varje månad men det är ett stort tapp jämfört med förra året. Normalt hade vi haft Gothia cup och en rad andra evenemang här som dragit folk. Men när de uteblivit och Liseberg är stängt så blir det såklart en stor dipp för hotellen, säger han. Kommer det att finnas lika många hotell att välja mellan nästa år? – Det är helt omöjligt att svara på. Allt beror ju på hur länge restriktionerna håller i sig. Kommer vi igång att resa från och till Sverige? Kommer mässorna igång? Jag önskar att jag kunde men jag kan inte svara. Liten uppgång Flera hotell i Göteborg som SVT talat med vittnar om en liten uppgång sedan de inrikes reserestriktionerna hävdes. På Mattias Solbergs hotell är man idag belagda till 40 procent istället för runt 10 som tidigare. All fast anställd personal har kunnat behålla jobbet med hjälp av permitteringar. – Det ser bättre ut för oss nu den här månaden. I den här takten klarar vi oss alla fall året ut så jag är förhoppningsfull, säger han. Dela på Facebook Dela på Twitter

