Sverigedemokraterna öppnar för bojkott av SVT

I samband med att Jimmie Åkesson skulle valtala i Göteborg vid tvåtiden på lördagseftermiddagen blev SVT reporter på plats tillfrågad av en av partiets medarbetare om han ville ha en intervju med Jimmie Åkesson. SVT svarade då ja.

Efter samtal på plats mellan Jimmie Åkesson och hans medarbetare meddelade SD dock SVT:s reporter på plats att det inte längre var aktuellt med en intervju. Som skäl angavs det anstränga läget mellan Sverigedemokraterna och Sveriges Television.

Övrig media kunde dock strax efteråt intervjua Jimmie Åkesson. Det framgick då också att det att Sverigedemokraterna öppnar för att bojkotta SVT under det sista dygnet fram till valet.

– Just nu tackade vi nej till en intervju med SVT här för vi vet inte vilket förhållande vi ska ha till dem resten av valrörelsen. Vi ska diskutera det när vi är klara här, sedan i partiledningen. Vi känner att vi måste markera på något sätt för vi håller verkligen inte med om det här beslutet, vi tycker att det är en stor skandal, säger Jimmie Åkesson till TT.

SD kritiserar SVT

Bakgrunden är det som hände under fredagens valdebatt. SVT tog direkt efter partiledardebatten avstånd från Jimmie Åkessons uttalande under debatten om varför vissa utlandsfödda inte får jobb i Sverige. Åkesson hävdade bland annat att det beror på att ”de inte är svenskar” och att de inte ”passar in i Sverige”.

Under lördagen har Sverigedemokraterna och SVT haft ett möte om partiets kritik mot SVT:s agerande efter gårdagens debatt. SD krävde en ursäkt för kommentaren, men SVT backade inte. SVT:s divisionschef Anne Lagercrantz, som var med på mötet med Sverigedemokraternas presschef Henrik Vinge, försvarar agerandet.

– Nej, han fick ingen ursäkt. Vi har en radio och tv-lag i Sverige och vår bedömning är att det krävdes ett avståndstagande, säger hon.

– Det är svåra beslut att fatta och vi försöker att tillämpa det regelverk som finns. Jag ser fram emot att Granskningsnämnden får avgöra detta, säger Lagercrantz efter att Vinge meddelat att Sverigedemokraterna kommer att anmäla händelsen till just Granskningsnämnden.