Åkesson (SD) fick Lööf (C) att slå näven i bordet

Att det är så svårt för utrikesfödda att få jobb beror på att de inte är ”svenskar” och inte ” passar in i Sverige”, sade Jimmie Åkesson (SD) under SVT:s slutdebatt. Något som fick Annie Lööf (C) att slå näven i bordet.