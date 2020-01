Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Ann-Sofie Hermansson med sin nye arbetskamrat Gustavo Galindo. Se i klippet ovan när de hämtar sopor. Foto: Gustavo Galindo

Tidigare toppolitikerns nya jobb – tar hand om göteborgarnas sopor

Hon blev blev petad från politikens värld under dramatiska former för snart ett år sedan. Ann-Sofie Hermansson var tidigare kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för socialdemokraterna i Göteborg. Nu arbetar hon som renhållningsarbetare och tar hand om göteborgarnas sopor.

– Jag är lite mör i kroppen, säger hon till SVT Nyheter Väst under fredagskvällen.

Det har snart gått ett år sedan socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson lämnade politiken i Göteborg under stor dramatik. Hon blev avsatt som gruppledare för fullmäktigegruppen i februari förra året. Lite senare slutade hon också som ordförande för socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp. Sedan dess har hon till största delen varit arbetslös, förutom uppdraget som statlig utredare för justitiedepartementet. Ett uppdrag hon fick för en månad sedan. Vinden har vänt – Det är inte ett heltidsjobb och jag måste ju kunna betala hyran, säger Ann-Sofie Hermansson (S) till SVT Nyheter Väst under fredagskvällen. Men nu har vinden vänt för den tidigare toppolitikern, som nu blivit renhållningsarbetare och kör lastbil. Hon gjorde sin andra arbetsdag under fredagen. – Det är jätteroligt! Jag har saknat arbetskamrater. Nu är jag riktigt mör i kroppen efter många hopp in och ut ur lastbilen. Hur reagerar folk när du kommer och tar hand om deras sopor? – I morse var det en man som ville prata om västlänken och som tyckte att vi hade misskött hanteringen av den och en del annat. En kritisk göteborgare. Men samtalet slutade med en varm kram, säger Ann-Sofie Hermansson. Hennes nye arbetskamrat Gustavo Galindo däremot hade inte en aning om att han arbetade med en tidigare toppolitiker inom socialdemokratin. – Nej, jag hade inte en aning om vem hon var, säger han och skrattar. Jag slutade titta på TV för tio år sedan eftersom det mest var dåliga nyheter, säger han. ”Ett tungt jobb” Hur tycker du att hon klarar jobbet då? – Hon klarar det bra. Det är ett tungt jobb och komposten som vi hämtade i dag vägde mer än de 15 kilo som säckarna får väga. Folk har lagat mer mat nu under jul. Han tycker det är roligt att folk känner igen hans kollega när de är ute och hämtar sopor. – Jag känner henne inte som politiker utan som människa, och hon är helt underbar. Dela Dela

