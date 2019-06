Åklagaren om övergreppen i Lycksele: Flera av gärningarna är inspelade

Övergreppen från elevassistenten ska ha pågått i elva år och 13 barn är målsäganden.

Kammaråklagare Anna Lundberg säger att elevassistenten och barnen haft ett gemensamt spelintresse.

– Han har haft kontakt med flera målsäganden via skolan och via att de spelade tillsammans hemma hos honom och de har även haft kontakt via spelet Fortnite, där man kan prata med varandra under spelets gång.

I samband med en husrannsakan gjordes beslag som nu används i bevisningen mot mannen.

– Vi har gjort husrannsakan och beslag av den tilltalades tekniska apparatur genom det har vi sett inspelade våldtäkter, säger Anna Lundberg och fortsätter:

– I och med att flera av de här gärningarna är inspelade så menar jag att det är bra bevisning vi har.

Hör Kammaråklagare Anna Lundberg om hur övregreppen upptäcktes i klippet ovanför