Åsele IK: ”Det har varit ett kaosår”

— Det har varit ett kaosartat år på grund av coronan. Som för många andra förstås. Det började ju med Åselenappet som vi inte kunde genomföra. Och sen uteblev ju Åsele marknad också. Och det lever vi ju fortfarande med, säger Kim Lindberg, kanslichef på Åsele IK.

Ett normalt år tjänar klubben in en stor del av årsinkomsten på att hyra ut campingplatser till ungdomar, familjer och knallar under Åsele marknad. Att marknaden ställdes in orsakade ett bortfall på cirka 300 000 kronor för klubben år 2020.

Men även det idrottsliga har påverkats negativt. Många aktiviteter fick avslutas tidigare medan till exempel fotbollen kom igång väldigt sent. Men tur i oturen så hann i alla fall hockeyn avslutas innan pandemin slog till med full kraft.

Oro för nästa år

Exakt hur mycket pengar klubben förlorat är svårt att säga enligt Kim Lindberg. Men det pågår just nu en mer detaljerad kontroll av ekonomin. Klubben har hittills erhållit 9000 kronor via statligt stöd och i mitten av oktober kan idrottsklubbarna söka ytterligare stöd för sommarens förluster.

Kanslichefen Kim Lindberg är också i full färd med att ansöka om publiktillstånd inför hösten. Men han oroar sig för hur nästa år ska bli. För då ska Åsele IK fira 100 år.

Hör mer om kanslichefens vedermödor i klippet ovan.