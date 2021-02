Fack och arbetsgivare går samman för snabbare hantering av pandemistöd

– Vi har hundratals medlemmar som ringer och är förtvivlade. Löner och hyra går inte betala med löften utan pengarna måste fram snabbare från Tillväxtverket. Därför har vi gått samman med hotell- och restaurangfacket för att trycka på, säger Jonas Partheen som är presschef hos Visita, svensk besöksnäring.

90 000 ansökningar

Enligt Tillväxtverket så har intresset för bidragsstödet varit mycket stort och det handlar om 90 000 ansökningar som kommit in. Under år 2020 var det 580 000 personer som någon gång var permitterade under året.

– Mot den bakgrunden tycker vi ändå att vi jobbat snabbt även om vi förstår problemet för de som fortfarande väntar på sitt stöd. Men nu tar vi in ett par hundra nya handläggare under våren för att möta behovet, säger Laura Brandell Tham som är biträdande avdelningschef vid Tillväxtverket.

I klippet ovan hör du bland annat Jörgen Engdahl från Restauranggruppen Umeå och Hotell- och restaurangfackets Mikael Forsberg berätta om läget för restaurangerna.