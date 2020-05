Foto: Mikael Assmundsson/SVT

Gunilla Perssons uppmaning till unga: ”Tänk ett steg längre”

Under regionens presskonferens under onsdagsförmiddagen uppmanade tillförordnade smittskyddsläkaren Gunilla Persson länets unga att visa omtanke om andra människor under coronakrisen.

Efter att bland andra SVT Nyheter Västerbotten rapporterat om unga som samlas i stora grupper och till exempel delar flaska med varandra så uppmanar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, länets unga att visa omtanke till andra. – Som ung känner man sig ofta osårbar och kanske till och med odödlig, men även om du inte själv blir sjuk kan du sprida smittan vidare, säger Gunilla Persson. När unga träffas kan de sedan sprida smittan vidare till föräldrar eller kompisar som kanske arbetar på äldreboenden och att det därför är viktigt att tänka ett steg längre. Gunilla Persson säger att det är många unga som känner att de blivit berövade på viktiga tillfällen, men alla tillställningar behöver inte ställas in. Det viktiga är att tänka om menar hon. – Man kan träffas digitalt eller i mindre grupper och tänkta på att hålla distansen och ändå få bra stunder med varandra, säger hon. Dela på Facebook Dela på Twitter

