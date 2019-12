Inga fler lärare från London till Skellefteå – osäkerhet kring brexit

Skolchef Anders Bergström konstaterar något förvånat att antalet behöriga lärare i Skellefteå nu ligger någonstans mellan 87-90 procent.

Visserligen bättre behörighet i en del ämnen än andra men bland fritidslärarna är det fortfarande problematiskt.

Dock är det klart bättre än prognosen som pekade rakt nedåt. Lärarstudenter har blivit klara och flera lärare har oväntat flyttat till kommunen.

– Vi tror inte att det är lugnt för all framtid. Men just nu ser det bra ut, säger han.

Besökte London för att locka lärare

En delegation från skolan besökte för ett par år sedan London för att locka brittiska lärare till Skellefteå. Ett gäng nappade och jobbar nu på skolor runt om i kommunen.

Tanken var att göra en ny Londonresa under året men resplanerna har ställts in. Osäkerheten vad som händer när Storbritannien ska lämna EU har också spelat in.

– Men vi stänger inte dörren helt till andra delar av Europa som vi är intresserade av, säger skolchef Anders Bergström.