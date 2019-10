Jackie Arklöv vill få sitt straff tidsbestämt – ansöker igen

”Min verkställighet i fängelse har förflutit så pass lång tid, att jag anser en tidsbestämning av straffet vore rimligt”. Det skriver livstidsdömde polismördaren Jackie Arklöv i en ny begäran till Örebro tingsrätt, uppger nyhetsbyrån Siren.

Arklöv avtjänar sitt straff på anstalten Halmstad. Sist han ansökte satt han på anstalten Storboda utanför Stockholm. Tiden där bjöd på flera motgångar för Malexandermördaren, uppvuxen i Storuman.

I december 2016 avslog Örebro tingsrätt hans ansökan att få sitt straff tidsbestämt, något Göta hovrätt slog fast i maj året efter med yttrandet att risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag anses vara medelhög.

Flyttades och misshandlades

Vid minst ett tillfälle 2017 ska han ha isolerats för sin egen säkerhet på anstalten Storboda. Detta efter andra intagna pekat ut honom som ”golbög” – en dödssynd i fängelset.

Han flyttades dit 2016 efter uppgifter om att han har haft en ”otillbörlig relation” med en tjänsteman på Boråsanstalten.

De dömda söker tidsbestämning

Det var 28:e maj 1999 som två poliser sköts till döds med sina egna tjänstevapen under en rånarjakt vid en vägspärr i Malexander i södra Östergötland.

De dömda mördarna har drivit flera processer för att få sina livstidsstraff omvandlade. Andreas Axelssons ansökan avslogs i Högsta domstolen i februari i fjol. Tony Olsson, numera Byström, skickade in en ny begäran till tingsrätten i mars i år, efter att även han fått avslag 2017.

Jackie Arklöv har nu avtjänat 20 år och 3 månader av sitt straff, skriver han själv till Örebro tingsrätt.

Under sin tid i fängelse har Arklöv dömts av Stockholms tingsrätt för folkrättsbrott begångna under hans tid som legosoldat i Bosnien. Rätten bedömde straffvärdet till åtta års fängelse, men i praktiken vävdes det in i det livstidsstraff Arklöv avtjänar för polismorden i Malexander.